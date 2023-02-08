Аргентинский тренер возглавил "Хоффенхайм"

Пресс-служба “Хоффенхайма” на официальном сайте объявила о назначении Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера.

Аргентинский специалист заклбчил с немецким клубом контракт до лета 2025 года. На этом посту он сменил уволенного Андре Брайтенрайтера.

45-летний Матараццо ранее тренировал “Штутгарт”.

“Хоффенхайм”, набрав в 19 турах 19 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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