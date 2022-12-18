Аргентина вышла на 4-е место по числу побед на чемпионатах мира

Сборная Аргентины в третий раз в своей истории стала чемпионом мира и вышла на четвертое место по этому показателю. В финале аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3, по пенальти - 4:2).

Таким образом, Аргентина обошла Францию по числу трофеев (3 против 2). Чаще чемпионами мира становились только Бразилия (5), Германия и Италия (по 4).

Следующий чемпионат мира состоится в 2026 году. Турнир пройдет в Канаде, Мексике и США.

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