Аргентина выиграла первую золотую медаль на летних Олимпиадах за восемь лет
Олимпийские игры как раз в самом разгаре. В среду, 31 июля, прошли соревнования в BMX-фристайл среди мужчин.
Золотые награды завоевал аргентинский спортсмен Хосе Торрес Жиль. Он получил за свое выступление 94,82 балла. Более того, для Аргентины - это первая золотая награда на летних Олимпийских играх за восемь лет.
Второе место в BMX-фристайл среди мужчин получил британец Даррен Дэвид Киран Райлли, которого оценили в 93,91 балла. А бронза досталась французу Антони Жанжану. Его выступление оценили в 93.76 балла.
К слову, Северная Корея - одна из самых закрытых стран мира, а уровень ее спортсменов является большой загадкой для всех экспертов. Поэтому крайне удивляет, что сегодня представители Северной Кореи выиграли уже вторую серебряную медаль на Олмпиаде-2024 в Париже.
Также, кроме медалей и славы, олимпийцы, которые по итогам соревнований оказались на пьедестале почета, получают неплохое финансовое вознаграждение от своих стран. Стало известно, кто является самым щедрым?