Аргентина выиграла первую золотую медаль на летних Олимпиадах за восемь лет

Олимпийские игры как раз в самом разгаре. В среду, 31 июля, прошли соревнования в BMX-фристайл среди мужчин.

Золотые награды завоевал аргентинский спортсмен Хосе Торрес Жиль. Он получил за свое выступление 94,82 балла. Более того, для Аргентины - это первая золотая награда на летних Олимпийских играх за восемь лет.

Enhorabuena🔥

After two exceptional runs Jose Torres Gil become OLYMPIC CHAMPION! 🥇

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Deux runs d'exception pour devenir CHAMPION OLYMPIQUE ! 🥇#Paris2024 pic.twitter.com/UbVyt4DL5L — Paris 2024 (@Paris2024) July 31, 2024

Второе место в BMX-фристайл среди мужчин получил британец Даррен Дэвид Киран Райлли, которого оценили в 93,91 балла. А бронза досталась французу Антони Жанжану. Его выступление оценили в 93.76 балла.

К слову, Северная Корея - одна из самых закрытых стран мира, а уровень ее спортсменов является большой загадкой для всех экспертов. Поэтому крайне удивляет, что сегодня представители Северной Кореи выиграли уже вторую серебряную медаль на Олмпиаде-2024 в Париже.

Также, кроме медалей и славы, олимпийцы, которые по итогам соревнований оказались на пьедестале почета, получают неплохое финансовое вознаграждение от своих стран. Стало известно, кто является самым щедрым?