Аргентина сравнялась с Бразилией по выходам в финал ЧМ-2022

Сборная Аргентины в шестой раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира.

Вчера аргентинцы обыграли Хорватию со счетом 3:0 в полуфинале турнира в Катаре.

Больше Аргентины в финалах мировых первенств играла лишь Германия, на счету которой восемь финалов.

По шесть раз в финалы выходили Италия и Бразилия.

Напомним, что 16 декабря состоится финал ЧМ в Катаре. В нем против Аргентины сыграет победитель пары Франция - Марокко.