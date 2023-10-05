Аргентина против Бразилии: стали известны финалисты Копа Либертадорес

В Копа Либертадорес завершилась стадия полуфиналов. «Флуминенсе» с общим счетом 4:3 выиграл у другой бразильской команды «Интернасьонала». Вторым финалистом стали «Бока Хуниорс», которые по итогам серии пенальти переиграли бразильский «Палмейрас». В ответном матче за «Боку» забил легендарный Эдинсон Кавани.

Финал Копа Либертадорес состоится 4 ноября в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». «Флуминенсе» никогда не выигрывал этот трофей. «Бока Хуниорс» шесть раз (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007) были победителем Копа Либертадорес. По количеству трофеев «Боку» превосходит только другой аргентинский клуб «Индепендьенте» (семь).