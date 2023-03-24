Аргентина обыграла Панаму, Месси забил впервые за четыре матча

Сегодня, 24 марта, состоялась товарищеская игра между сборными Аргентины и Панамы, в которой победу одержали хозяева со счетом 2:0.

В первом тайме голов не было, но во втором аргентинцы забили дважды.

Полузащитник "Атланты Юнайтед" Тьяго Альмада открыл счет на 78-й минуте после передачи Леандро Паредеса, а на 89-й минуте Лионель Месси удвоил преимущество и установил итоговый счет на табло.

Отметим, что это первый гол Месси в последних четырех матчах. До этого он трижды не забивал за ПСЖ.