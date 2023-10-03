Арбитр Матеу Лаос рассказал об интересном звонке от Месси

Испанский арбитр Матеу Лаос вспомнил интересную историю, связанную с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.

По словам судьи, после четвертьфинального матча чемпионата мира-2022 в Катаре между Аргентиной и Нидерландами Месси позвонил ему, чтобы извиниться. В той встрече аргентинцы добыли победу в серии пенальти, а основное время закончилось вничью 2:2.

Лаос сказал, что Месси извинялся перед ним за свои резкие слова во время и после матча.

Как известно, тот матч был довольно непростым и по его ходу Лаос принимал ряд спорных решений, что привело к критике со стороны игроков и болельщиков обеих команд. В той игре он показал 15 желтых карточек, что стало рекордом чемпионатов мира.

Спустя полгода испанский арбитр завершил свою судейскую карьеру.