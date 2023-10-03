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Арбитр Матеу Лаос рассказал об интересном звонке от Месси

Новости футбола Сегодня, 00:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Арбитр Матеу Лаос рассказал об интересном звонке от Месси Фото: сайт УЕФА/Автор неизвестен

Испанский арбитр Матеу Лаос вспомнил интересную историю, связанную с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.

По словам судьи, после четвертьфинального матча чемпионата мира-2022 в Катаре между Аргентиной и Нидерландами Месси позвонил ему, чтобы извиниться. В той встрече аргентинцы добыли победу в серии пенальти, а основное время закончилось вничью 2:2.

Лаос сказал, что Месси извинялся перед ним за свои резкие слова во время и после матча.

Как известно, тот матч был довольно непростым и по его ходу Лаос принимал ряд спорных решений, что привело к критике со стороны игроков и болельщиков обеих команд. В той игре он показал 15 желтых карточек, что стало рекордом чемпионатов мира.

Спустя полгода испанский арбитр завершил свою судейскую карьеру.

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