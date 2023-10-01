Арбитр - лучший игрок Шпор. Болельщики Ливерпуля в ярости от рефери после игры с Тоттенхэмом

Матч между Тоттенхэмом и Ливерпулем (2:1) в седьмом туре английской Премьер-лиги породил множество мемов и язвительных комментариев в адрес арбитра встречи Саймона Хупера. Бригада рефери в целом провела не самый лучший матч в своей карьере. И это относится не только к Хуперу, но и к команде VAR.

Например, транслятор матча Sky Sports почему-то не получил от VAR правильный повтор гола Диаса, который отменили из-за офсайда. Как видим, положения “все игры” не было. А линию офсайда арбитры, похоже, увидели свою.

Only @FA_PGMOL , 𝐇𝐎𝐖𝐀𝐑𝐃 𝐖𝐄𝐁𝐁 ,Simon Hooper & VAR can explain why this Luiz Diaz goal was ruled offside.

Since Howard Webb came back to EPL, both VAR & his infield referees are constantly bringing the game to disrepute with their terrible officiating.

Just have a look pic.twitter.com/USnEsmqZC3 — Godfrey (@Geebaba2010) September 30, 2023

“Это безумие”, - писали фанаты мерсисайдцев в твиттере. В доказательство они показывали момент, когда Диого Жота получил свою первую желтую карточку в матче. Как видим, игрок Ливерпуля даже не дотронулся до соперника.

This is fvcking crazy

Simon Hooper needs to be sanctioned like tf??



He needs to loose his job #TOTLIV



pic.twitter.com/U5fZCeoQ9v — Declan🤴🏾❤️ (@_LFC_Declan) September 30, 2023

После этих событий творчество болельщиков уже было не остановить.

Наиболее популярной шуткой стало признание Хупера лучшим игроком матча. И многие его изображали в форме Шпор.

Today's #TOTLIV Player of the Match has been crowned...👑



Simon Hooper👏 pic.twitter.com/o5vMDXpXbJ — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) September 30, 2023

Многие заметили, что это уже не первые ошибки Саймона Хупера. Один из пользователей в x.com напомнил, когда Ховард Уэбб извинялся за ошибки официальных лиц - тогда рефери также был Хупер.

When Howard Webb apologised to Wolves for the match officials failings the referee was Simon Hooper. He should be taken off the list but will probably get sympathy. VAR has failed the game in England & the fault is with those who run it. Webb can stick his apology up his rear end — The Fanzine Red All Over The Land (@TheFanzine1) October 1, 2023

Даже тренеры с неприязнью относятся к Саймону. Вот один из кадров, когда этот рефери работал на матче Арсенала, как реагировал Микель Артета.

Arteta knew Simon Hooper was a fraud pic.twitter.com/5xW6ncK6T5 — Ghana Gunner (@AFC_Fazeel) September 30, 2023

А еще фанаты предлагают продать Хупера в Саудовскую Аравию, чтобы он работал на матчах местной Про Лиги.

This id!ot Should be investigated n sold to Saudi Arabian league.

He's the Agent of rot in the Refereeing Administration.

Pathetic 😡😡😡😡😡😡😡#SimonHooper OUT or banned 🚫 pic.twitter.com/Ym8z5rFvET — Miki_Sarcastic_Bae (@myko_youth) September 30, 2023

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Тоттенхэм подписал контракт с Саймоном Хупером после его выдающегося матча за Шпоры. Конечно же, это еще одна шутка в адрес рефери.

❗❗ 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦 ❗ ❗



Tottenham Hotspurs announce the signing of Simon Hooper after his terrific performance in the Spurs game tonight!



He will feature in Spurs' all new Starting XII formation, the first ever in Football history!#Robbed #ApologyNotAccepted pic.twitter.com/OgwDCuiIyl — Eclxpsed (@_EcIipsX) September 30, 2023

Поставь Хупера в состав своей фэнтези-команды и сорви джек-пот.

Triple captained simon hooper and hit the jackpot 🤭 pic.twitter.com/Y4iIhH5c7r — LuisDiaz (not) (@DribbleLikeDiaz) September 30, 2023

Фаны также предположили, как Саймон заходил в раздевалку Тоттенхэма по окончании игры.

Simon Hooper walking into the Spurs locker room after the game. pic.twitter.com/wVMcegLiFB — Querro (@Querro14) September 30, 2023

Напоследок - лишь одна картинка, которая показывает, чем матч против Тоттенхэма запомнится для болельщиков Ливерпуля: ошибка при определении офсайда плюс ошибка с красной карточкой.