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Арбитр - лучший игрок Шпор. Болельщики Ливерпуля в ярости от рефери после игры с Тоттенхэмом

Новости футбола Сегодня, 07:00
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Арбитр - лучший игрок Шпор. Болельщики Ливерпуля в ярости от рефери после игры с Тоттенхэмом Арбитр - лучший игрок Шпор. Болельщики Ливерпуля в ярости от рефери после игры с Тоттенхэмом

Матч между Тоттенхэмом и Ливерпулем (2:1) в седьмом туре английской Премьер-лиги породил множество мемов и язвительных комментариев в адрес арбитра встречи Саймона Хупера. Бригада рефери в целом провела не самый лучший матч в своей карьере. И это относится не только к Хуперу, но и к команде VAR.

Например, транслятор матча Sky Sports почему-то не получил от VAR правильный повтор гола Диаса, который отменили из-за офсайда. Как видим, положения “все игры” не было. А линию офсайда арбитры, похоже, увидели свою.

“Это безумие”, - писали фанаты мерсисайдцев в твиттере. В доказательство они показывали момент, когда Диого Жота получил свою первую желтую карточку в матче. Как видим, игрок Ливерпуля даже не дотронулся до соперника.

После этих событий творчество болельщиков уже было не остановить.

Наиболее популярной шуткой стало признание Хупера лучшим игроком матча. И многие его изображали в форме Шпор.

Многие заметили, что это уже не первые ошибки Саймона Хупера. Один из пользователей в x.com напомнил, когда Ховард Уэбб извинялся за ошибки официальных лиц - тогда рефери также был Хупер.

Даже тренеры с неприязнью относятся к Саймону. Вот один из кадров, когда этот рефери работал на матче Арсенала, как реагировал Микель Артета.

А еще фанаты предлагают продать Хупера в Саудовскую Аравию, чтобы он работал на матчах местной Про Лиги.

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Тоттенхэм подписал контракт с Саймоном Хупером после его выдающегося матча за Шпоры. Конечно же, это еще одна шутка в адрес рефери.

Поставь Хупера в состав своей фэнтези-команды и сорви джек-пот.

Фаны также предположили, как Саймон заходил в раздевалку Тоттенхэма по окончании игры.

Напоследок - лишь одна картинка, которая показывает, чем матч против Тоттенхэма запомнится для болельщиков Ливерпуля: ошибка при определении офсайда плюс ошибка с красной карточкой.

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