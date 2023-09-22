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Араухо восстановился после травмы и может поучаствовать в следующем матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 11:23
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Араухо восстановился после травмы и может поучаствовать в следующем матче Ла Лиги Фото: https://www.instagram.com/ronaldaraujo_4/

Уругвайский защитник Рональд Араухо восстановился после травмы подколенного сухожилия, сообщает Diario Sport.

Однако он уже восстановился и доступен до следующего матча Ла Лиги против Сельты, который состоится в субботу, 23 сентября. Андреас Кристенсен и Жюль Кунде демонстрируют высокий уровень, поэтому главного тренера Барселоны Хави ждет тяжелый выбор перед матчем.

Араухо важен для Барселоны он четвертый капитан в команде, поэтому его возвращение в состав лишь вопрос времени. Однако, скорее всего, матч против Сельты он начнет со скамейки запасных.

Напомним, что уругвайский защитник получил травму в первом матче Ла Лиги в этом сезоне против Хетафе.

Летом 2018 года Араухо перешел в дубль испанской «Барселоны». Сумма трансфера составила 1,7 млн евро. 28 октября в матче против дублеров Эспаньола он дебютировал в Сегунди B. Летом 2020 года был переведен в первую команду. 6 октября в матче против Севильи он дебютировал в Ла Лиге. В поединке против Валенсии Рональд забил свой первый гол за Барселону. В 2021 году Араухо помог клубу получить Кубок Испании.

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