Араухо восстановился после травмы и может поучаствовать в следующем матче Ла Лиги

Уругвайский защитник Рональд Араухо восстановился после травмы подколенного сухожилия, сообщает Diario Sport.

Однако он уже восстановился и доступен до следующего матча Ла Лиги против Сельты, который состоится в субботу, 23 сентября. Андреас Кристенсен и Жюль Кунде демонстрируют высокий уровень, поэтому главного тренера Барселоны Хави ждет тяжелый выбор перед матчем.

Араухо важен для Барселоны он четвертый капитан в команде, поэтому его возвращение в состав лишь вопрос времени. Однако, скорее всего, матч против Сельты он начнет со скамейки запасных.

Напомним, что уругвайский защитник получил травму в первом матче Ла Лиги в этом сезоне против Хетафе.

Летом 2018 года Араухо перешел в дубль испанской «Барселоны». Сумма трансфера составила 1,7 млн евро. 28 октября в матче против дублеров Эспаньола он дебютировал в Сегунди B. Летом 2020 года был переведен в первую команду. 6 октября в матче против Севильи он дебютировал в Ла Лиге. В поединке против Валенсии Рональд забил свой первый гол за Барселону. В 2021 году Араухо помог клубу получить Кубок Испании.