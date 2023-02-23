Арабский воин: Роналду предстал в необычном образе (фото)

Нападающий “Аль-Насра” и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в праздника, посвященному дню основания государства Саудовская Аравия.

Футболист оделся в национальную одежду и сфотографировался с саблей.

“Поздравляю Саудовскую Аравию с Днем основания! Для меня является особенным опытом взять участие в празднике вместе с ”Аль-Насром", - написал Роналду в своем инстаграме.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” пять матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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