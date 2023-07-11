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Арабский клуб предложил большие деньги за звезду "Ман Сити"

Новости футбола Сегодня, 05:00
Арабский клуб предложил большие деньги за звезду "Ман Сити" Фото: твиттер Ман Сити

Саудовский "Аль-Хиляль" имеет большую заинтересованность в трансфере полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силвы.

По информации CBS Sports, саудовский клуб уведомил руководство "горожан", что готов заплатить более 70 миллионов евро за 28-летнего игрока.

Источник пишет, что стороны уже начали переговоры и трансфер вполне может состояться.

Бернарду Силва уже шесть лет выступает за "Манчестер Сити" (с 2017 года). В прошлом сезоне опытный футболист провел 52 матча за свою команду во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач.

Соглашение португальца с “горожанами” действует до июня 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет € 80 млн.

Ранее СМИ активно связывали Бернарду Силву с “ПСЖ”, но пока парижский клуб не делает никаких шагов на пути к приобретению футболиста. Также в услугах португальца была заинтересована и “Барселона”, но из-за сложной финансовой ситуации каталонский клуб не может позволить себе такой трансфер.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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