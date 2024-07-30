Апсет! Коко Гофф неожиданно вылетела с Олимпиады-2024

Вторая ракетка мира Коко Гофф неожиданно прекратила свою борьбу за медали Олимпиады-2024 в одиночном женском разряде.

В матче 1/8 финала молодая американка неожиданно проиграла представительнице Хорватии Донне Векич, которая занимает 21-е место в мировом рейтинге WTA. При этом Гофф не удалось выиграть ни одного сета.

В первом сете соперницы реализовали по одному брейку и игра перешла в тай-брейк, где Векич одержала победу 9:7. А вот на второй сет у Гофф просто не хватило сил и она проиграла его с разгромным счетом 2:6.

Это уже второй громкий успех Векич в этом сезоне. На Уимблдоне хорватка сенсационно добралась до полуфинала, где в трех сетах проиграла Жасмин Паолини.

В 1/4 финала Векич сыграет против победительницы матча между Марией Саккари и Мартой Костюк.