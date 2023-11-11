АПЛ. Вулверхэмптон дважды забил после 90 минуты и победил Тоттенхэм

Один из лидеров английской Премьер-лиги - Тоттенхэм - накануне игры с Вулверхэмптоном остался без нескольких ключевых игроков: сегодня не смогли выйти на поле из-за травм Мэддисон, Перишич, Ришарлисон, Сессеньон, Соломон, Удоги и ван де Вен, а Ромеро дисквалифицирован.

Без практически половины основного состава Шпоры не удержали победный результат против непростого соперника. Первый гол в игре уже на первых минутах забил валлийский нападающий Бреннан Джонсон. Звездный час Вулверхэмптона наступил в добавленное ко второму тайму время: Сарабия красиво разобрался в чужой штрафной площадке с мячом после кросса, а позже Лемина пробил в падении мимо голкипера.

Pablo Sarabia's afternoon at Molineux:



87' Substituted on 🔄

90+1' Scores the equaliser ⚽️

90+7' Assists the winner 🅰️



Impact. 😅 pic.twitter.com/Tyl1QHMT2M — Premier League (@premierleague) November 11, 2023

Тоттенхэм пока остается на втором месте, но рискует пропустить вперед Ливерпуль и Арсенал, которые свои игры 12 тура еще не сыграли. После международной паузы Шпоры на своем поле встретятся с Астон Виллой.

Вулверхэмптон занимает двенадцатое место в АПЛ. Следующим соперником “волков” станет Фулхэм.

АПЛ. 12-й тур

Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1

Голы: Сарабия 90+1, Лемина 90+7 - Джонсон 3