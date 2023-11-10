ВИДЕО. АПЛ назвала лучший гол и сейв месяца
Новости футбола Сегодня, 10:52
Фото: https://www.instagram.com/alphonseareola/
Английская Премьер-лига назвала лучший гол и сейв в октябре.
Лучшим забитым мячом, по мнению экспертов, является гол игрока Брентфорда Saman Ghoddos в ворота Бернли, 21 октября.
Что касается сейва, то 22 октября, в матче между Вест Хэмом и Астон Виллой голкипер Альфонс Ареоля совершил самое лучшее спасение месяца.
Напомним, что АПЛ назвала лучшего тренера и лучшего футболиста октября.
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