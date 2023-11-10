ВИДЕО. АПЛ назвала лучший гол и сейв месяца

Английская Премьер-лига назвала лучший гол и сейв в октябре.

Лучшим забитым мячом, по мнению экспертов, является гол игрока Брентфорда Saman Ghoddos в ворота Бернли, 21 октября.

Что касается сейва, то 22 октября, в матче между Вест Хэмом и Астон Виллой голкипер Альфонс Ареоля совершил самое лучшее спасение месяца.

At full stretch 🫴 pic.twitter.com/ovmzmTwfXr — Premier League (@premierleague) November 10, 2023

Напомним, что АПЛ назвала лучшего тренера и лучшего футболиста октября.