АПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа

Английская Премьер-Лига назвала лучшего футболиста и тренера августа, сообщила лига в соцсетях.

Лучшим футболистом августа стал полузащитник Тотенхэма Джеймс Мэдисон. Через месяц он забил один гол и отдал две голевые передачи. Мячем отличился в выездном матче с Борнмутом и два ассиста отдал в матче с Брентфордом.

Напомним, что Мэдисон перебрался в Тотенхэм за 40 миллионов фунтов. До этого провел пять лет в Лестере. За этот период он сыграл 163 матча и забил 43 гола. Смог выиграть Кубок Англии в сезоне 2020-2021 года и Комюнитишилд в 2021 году.

Лучшим тренером стал менеджер Тотенхэма Эндж Постекоглу. Под его руководством лондонская команда одержала три победы и однажды сыграла вничью в августе. К слову, менеджер, как и Мэдисон, перебрался в Тотенхэм этим летом. До этого он работал в Австралии и три года провел в Японии. В 2021 году он стал тренером Селтика, с которым дважды стал чемпионом Шотландии, дважды обладателем кубка шотландской лиги и однажды выиграл Кубок Шотландии.