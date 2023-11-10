АПЛ назвала лучшего футболиста октября

Английская Премьер лига объявила, что вингер Ливерпуля Мохамед Салах стал лучшим футболистом в октябре.

Египтянин забил пять голов за месяц. Забитыми голами он отмечался в матчах против Брайтона, Эвертона и Ноттингема. Кроме этого, Ливерпуль идет на третьей строчке в Премьер-лиге и имеет 24 очка в активе.

Стоит отметить, что для Салаха это уже пятая такая награда в АПЛ. Больше только у Стивена Джерарда и Криштиану Роналду - шесть наград, Хари Кейна и Серхио Агуэро - по семь отличий.

Mohamed Salah was unstoppable in October 🔥 pic.twitter.com/KWPBlML6PA — Premier League (@premierleague) November 10, 2023

Добавим, что лучшим тренером в октябре стал наставник Тоттенхема Ангелос Постекоглу.