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АПЛ. Арсенал легко побеждает Шеффилд Юнайтед, Борнмут сильнее Бернли

Новости футбола Сегодня, 12:00
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
АПЛ. Арсенал легко побеждает Шеффилд Юнайтед, Борнмут сильнее Бернли Фото: premierleague.com / Автор неизвестен

В английской Премьер-лиге в слоте 16:00 CET состоялось два матча 10 тура.

Один из претендентов на чемпионский титул - Арсенал - на своем поле принимал главного аутсайдера чемпионата: Шеффилд Юнайтед. Главным героем встречи стал Эдди Нкетиа: нападающий “канониров” оформил хет-трик в этой игре. Кроме него еще по голу забили Фабио Виейра и Такехиро Томиясу.

В другом матче дня встречались команды, которые ведут борьбу, чтобы остаться в Премьер-лиге еще на один сезон. В битве между Борнмутом и Бернли сильнее оказались “вишни”. При этом, гости первыми забили в этом матче, однако преимущество в счете не удержали. Для Борнмута это первая победа в текущем чемпионате.

Напомним, что сегодня уже состоялся один матч в АПЛ: Челси на своем поле неожиданно проиграл Брентфорду 0:2.

Арсенал продолжает погоню за Тоттенхэмом: на данный момент “канониры” отстают от "Шпор" на два очка. В следующем туре подопечные Микеля Артеты сыграют с Ньюкаслом.

Шеффилд Юнайтед, Борнмут и Бернли занимают три из четырех последних мест в Премьер-лиге. Лучше положение у Борнмута, который покинул зону вылета. Бернли и Шеффилд Юнайтед занимают два последних места в АПЛ.

АПЛ. 10-й тур

Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0
Голы: Нкетиа 28, Нкетиа 51, Нкетиа 58, Виейра 88 (пенальти), Томиясу 90+6

Борнмут - Бернли 2:1
Голы: Семенио 22, Биллинг 76 - Тейлор 11

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