Антонио Конте принял решение по своему будущему

Итальянский тренер Антонио Конте не собирается искать работу в этом году, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, тренер собирается взять годичную паузу и готов вернуться к работе не ранее лета 2024 года.

Напомним, что несколько дней назад Конте был уволен с поста главного тренера “Тоттенхэма” из-за критики руководства клуба.

Ранее 53-летний Конте тренировал “Ареццо”, “Бари”, “Аталанту”, “Сиену”, “Ювентус”, сборную Италии, “Челси” и “Интер”.

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