Антонио Конте может вернуться в свой бывший клуб

Главный тренер лондонского “Тоттенхэма” Антонио Конте летом может вернуться в миланский “Интер”, сообщает журналист Альфио Мусмарра в своем твиттере.

По сведениям источника, между тренером и итальянским клубом уже были предварительные переговоры. Контракт Конте с “Тоттенхэмом” истекает ближайшим летом и стороны не могут договориться о продлении соглашения.

53-летний Конте тренировал “Интер” с 2019 по 2021 год и приводил команду к чемпионскому титулу в Серии А.

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