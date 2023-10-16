Антонио Конте готов работать в Риме или Неаполе в будущем

Итальянский тренер Антонио Конте готов попробовать свои силы в Неаполе или Риме, заявил он в интервью Belve.

По его словам, он сожалеет, что ушел из "Ювентуса" всего через три года работы. В какой-то момент он хотел бы попробовать себя в Риме или Неаполе. Однак он предпочитает присоединиться к команде в конце сезона и начать подготовку к новому сезону летом.

Кроме того, Конте отказался от нескольких предложений из Саудовской Аравии. Итальянец сказал, что предложение было огромное, но Антонио не захотел переезжать.

18 мая 2011 года Антонио Конте достиг принципиального соглашения с руководством "Ювентуса" о том, что он возглавит команду в сезоне 2011/12. 31 мая 2011 года Конте был назначен главным тренером клуба. Контракт был подписан на два года. 15 июля 2014 года, проведя три блестящих сезона в "Юве", Антонио Конте покинул пост главного тренера Ювентуса.

Последним местом работы Антонио Конте был "Тоттенхэм". В ноябре 2021 года он подписал контракт с "Шпорами" до 2023 года с опцией продления, хотя ранее не рассматривал данный вариант продолжения карьеры. В марте 2023 года Конте и "Тоттенхэм Хотспур" расторгли контракт по взаимному согласию.