Антони вернулся в расположение Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" объявил, что бразильский полузащитник Антони вернулся в расположение команды.

В клубе уточнили, что бразилец получил разрешение на возобновление тренировок вместе с остальными игроками команды под руководством Эрика тен Хага.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте, говорится о том, что с момента появления первых обвинений в июне Антони сотрудничал с полицией в Бразилии и Великобритании и продолжает это делать.

“Мы, как работодатель футболиста, приняли решение разрешить Антони возобновить тренировки в Каррингтоне и быть доступным для участия в матчах во время проведения полицейского расследования”, - отметили в пресс-службе “Красных дьяволов”.

При этом в клубе отметили, что решение не является окончательным. Его могут изменить в зависимости от дальнейшего хода событий.

В “МЮ” также подчеркнули, что обсуждают акты насилия и признают важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечен в эту ситуацию.

Как известно, Антони обвинили в насилии сразу несколько женщин.