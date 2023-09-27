Антони скоро должен вернуться в Великобританию и дать показания по громкому делу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони скоро должен вернуться в Великобританию.

Ожидается, что он хочет дать показания в полиции по обвинениям в насилии над несколькими девушками, сообщает The Sun.

Согласно информации, бразильский футболист был замечен в аэропорту Сан-Паулу, откуда собирался добираться до Испании, а затем в Манчестер, где в ближайшие дни ему предстоит встреча с полицией для ответов на предъявленные обвинения.

Источник, близкий к окружению футболиста, отметил, что футболист уверен в своей невиновности и готов ответить на все вопросы полиции. Он согласен предоставить необходимую информацию, включая данные своего мобильного телефона. Бразилец надеется на скорейшее оправдание и возможность продолжить футбольную карьеру без начала судебного процесса.

Напомним, ранее бывшая подруга Антони, Габриэла Каваллин, заявила о домашнем насилии со стороны футболиста «красных дьяволов». Позже появилась информация о новых обвинениях со стороны двух других девушек. Ни разу футболист не соглашался с обвинениями в свой адрес.