Антони прокомментировал скандал вокруг себя

Футболист Манчестер Юнайтед прокомментировал разгоревшийся вокруг него скандал, сообщает SBT.

Антони ответил на обвинения в насилии от своей бывшей девушки Габриэлы Каваллин. Он заявил, что знает правду и она обязательно уплывет не поверхность. В клубе все знают о скандале и следят за ситуацией.

Сам игрок не поддерживает насилия и говорит, что это неправильно. У него есть мать и сестра, и они не хотели бы, чтобы такое произошло с ними. Антони говорит, что у него есть доказательства и он сможет доказать свою невиновность. По его мнению, люди увидят правду и то, что он никогда не совершал физического насилия.

Антони рассказал, что он не избивал свою бывшую девушку. Она пригласила его в гостиницу где они пообедали, но футболист сказал Габриэле, что должен ехать. Ей это не понравилось, и она не хотела отпускать его. Футболист никогда не являлся ее головой и не сжимал ее головой. Многое, что она заявляет, не является правдой.

Напомним, что бывшая девушка Антони обвинили игрока в физическом насилии. Из-за этого его исключили со сборной, а Юнайтед рассматривает его отстранение от команды.