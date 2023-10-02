Антони может сыграть в матче Лиги Чемпионов против Галатасарая

Игрок "Манчестер Юнайтед" Антони может принять участие в матче Лиги чемпионов против "Галатасарая", как подтвердил Эрик Тен Хаг на пресс-конференции.

Согласно главному тренеру, Антони будет рассматриваться для участия в завтрашнем матче. В воскресенье он впервые тренировался с командой. Тен Хаг выразил удовлетворение возвращением вингера.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" объявил, что бразильский полузащитник Антони вернулся в команду. Клуб уточнил, что Антони получил разрешение на возобновление тренировок с остальным составом под руководством Эрика Тен Хага.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте, говорится, что с тех пор, как первые обвинения появились в июне, Антони сотрудничает с полицией в Бразилии и Великобритании и продолжает это делать.

В августе 2022 года "Манчестер Юнайтед" приобрел контракт игрока за рекордную сумму для Эредивизи - 81,3 миллиона евро с возможными бонусами до 4,27 миллиона евро. Пятилетний контракт был подписан 31 августа.

Матч Лиги чемпионов против "Галатасарая" запланирован на 3 октября и состоится в Манчестере.