Ансу Фати может покинуть "Барселону" уже зимой

Форвард “Барселоны” Ансу Фати может перейти в новую команду уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Goal.com, в тренерском штабе каталонского клуба не видят в испанце игрока основного состава. В связи с этим, в “Барселоне” больше не рассчитывает на форварда.

На продаже молодого футболиста в клубе ожидают получить прибыли минимум в 80 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне 20-летний испанец сыграл за свой клуб 20 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.