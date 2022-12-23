Ансу Фати мог перейти в мадридский "Реал"

Молодой талант “Барселоны” Ансу Фати в свое время мог стать игроком “Реала”.

По словам футболиста, перед переходом в каталонский клуб он был на просмотре в стане “сливочных”.

“Тогда в академии ”Реала" не было места для размещения своих молодых футболистов. Я поговорил с отцом и он сказал, что “Барселона” и ее академия - это лучший вариант для меня", - сказал он в комментарии Mundo Deportivo.

С 2019 года Фати провел за “Барселону” 55 матчей, в которых забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.