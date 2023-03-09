Анри жестко раскритиковал философию ПСЖ

Известный французский футболист и тренер Тьерри Анри раскритиковал руководство ПСЖ.

По его словам, у боссов парижан нет никакого плана.

“Какова философия? Я много раз говорил про разрыв между клубом и болельщиками. Они все предпочитают старый ПСЖ,

Это может показаться безумием, ведь если бы 20 лет назад мне сказали, что в Париже будет такая команда, я бы никогда не поверил.

Тогда любой болельщик бы сказал: “Дайте бумагу, где мне подписать?”. Получив такую команду они не всегда рады, так как не могут отождествлять себя с ней", - отметил француз.