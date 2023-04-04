Анри объяснил, почему Месси не может раскрыться в ПСЖ

Легенда французского футбола Тьерри Анри провел аналогию между ПСЖ и неорганизованным оркестром.

Именно так он попытался объяснить отличия игры форварда Лионеля Месси в составе парижского клуба и в составе сборной Аргентины.

"Не легко управлять оркестром, где три дирижера. В Аргентине он главный. Очевидно, как его партнеры смотрят на него там.

Они готовы пойти на все ради него. Когда Лео находит свою игру там, его никто не может остановить. Однако в случае с ПСЖ все иначе", - сказал Анри в эфире Amazon Prime.