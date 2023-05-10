Анри назвал самого умного футболиста современности
Новости футбола Сегодня, 04:52
Фото: открытые источники
Легенда французского футбола Тьерри Анри назвал футболиста, которого он считает самым умным на данный момент.
Свой выбор Анри остановил на полузащитнике "Манчестер Сити" Кевине Де Брюйне.
“Мышление Де Брюйне является лучшим, что я когда-либо видел. Это очень умный игрок очень умный, он перфекционист, что иногда может стать проблемой для команды, потому что они просто не на его уровне”, - сказал он.
Напомним, что вчерашний матч полуфинала Лиги чемпионов между “Реалом” и “Манчестер Сити” завершился со счетом 1:1.
Ответная игра состоится через неделю в Англии.
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