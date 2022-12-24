Анри хочет вернуться к самостоятельной тренерской работе

Ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри больше не хочет работать в качестве помощника.

По словам звездного француза, ему бы хотелось вернуться к самостоятельной тренерской работе.

“Я хорошо обдумаю свои слова, так как сейчас я работаю в сборной Бельгии. Я говорю лишь о будущем. Настанет момент, когда я стану тренером. Это случится, если я увижу подходящий проект. Если будет возможность, то я ее рассмотрю”, - сказал француз.

Отметим, что Анри уже работал в качестве главного тренера в “Монако” и “Монреале”.