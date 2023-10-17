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Англия стала девятым участником Евро 2024

Новости футбола Сегодня, 17:26
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Англия стала девятым участником Евро 2024 В восьмом туре квалификации на Евро 2024 национальная сборная Англии победила Италию 3:1. “Три льва” первыми пропустили, но в ответ забили три гола.

В восьмом туре квалификации на Евро 2024 национальная сборная Англии победила Италию 3:1. “Три льва” первыми пропустили, но в ответ забили три гола.

Эта победа позволила Англии досрочно решить задачу по выходу на Евро 2024. Актуальным остается вопрос лишь с местом в таблице: первое или второе. Однако он не играет ключевого значения, ведь из каждой группы в финальную стадию турнира выходят по две сборные.

На данный момент уже известны девять участников Евро 2024. Германия там сыграет как хозяин турнира, еще восемь сборных пробились через квалификацию.

  • Германия
  • Бельгия
  • Франция
  • Португалия
  • Испания
  • Шотландия
  • Турция
  • Австрия
  • Англия

Напомним, что Евро 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. В финальной части турнира снова примут участие 24 сборные. Из десяти групп квалификации дальше пройдут 20 национальных сборных. Еще четыре участника определятся через плей-офф.

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