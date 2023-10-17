Англия стала девятым участником Евро 2024

В восьмом туре квалификации на Евро 2024 национальная сборная Англии победила Италию 3:1. “Три льва” первыми пропустили, но в ответ забили три гола.

Эта победа позволила Англии досрочно решить задачу по выходу на Евро 2024. Актуальным остается вопрос лишь с местом в таблице: первое или второе. Однако он не играет ключевого значения, ведь из каждой группы в финальную стадию турнира выходят по две сборные.

На данный момент уже известны девять участников Евро 2024. Германия там сыграет как хозяин турнира, еще восемь сборных пробились через квалификацию.

Германия

Бельгия

Франция

Португалия

Испания

Шотландия

Турция

Австрия

Англия

Напомним, что Евро 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. В финальной части турнира снова примут участие 24 сборные. Из десяти групп квалификации дальше пройдут 20 национальных сборных. Еще четыре участника определятся через плей-офф.