Англия стала девятым участником Евро 2024
В восьмом туре квалификации на Евро 2024 национальная сборная Англии победила Италию 3:1. “Три льва” первыми пропустили, но в ответ забили три гола.
Эта победа позволила Англии досрочно решить задачу по выходу на Евро 2024. Актуальным остается вопрос лишь с местом в таблице: первое или второе. Однако он не играет ключевого значения, ведь из каждой группы в финальную стадию турнира выходят по две сборные.
На данный момент уже известны девять участников Евро 2024. Германия там сыграет как хозяин турнира, еще восемь сборных пробились через квалификацию.
- Германия
- Бельгия
- Франция
- Португалия
- Испания
- Шотландия
- Турция
- Австрия
- Англия
Напомним, что Евро 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. В финальной части турнира снова примут участие 24 сборные. Из десяти групп квалификации дальше пройдут 20 национальных сборных. Еще четыре участника определятся через плей-офф.