Англия обыграла Италию в отборе Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 17:46
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен
В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Англии на выезде обыграла сборную Италии со счетом 2:1.
Победу англичанам принесли голы Деклана Райса и Харри Кейна. У хозяев отличился Матео Ретеги.
Италия – Англия - 1:2 (0:2)
Голы: Райс, 13 - 0:1, Кейн, 44 (с пенальти) - 0:2, Ретеги, 56 - 1:2
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Толои, Ачерби, Спинаццола, Верратти (Скамакка, 88), Жоржиньо (Тонали, 69), Барелла (Кристанте, 62), Пеллегрини (Ньонто, 69), Берарди (Политано, 62), Ретеги.
Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Филлипс, Райс, Беллингем (Галлахер, 85), Грилиш (Фоден, 69; Триппьер, 81), Сака (Джеймс, 85), Кейн.
Удаление: Шоу (80).
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