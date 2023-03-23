Англия обыграла Италию в отборе Евро-2024

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Англии на выезде обыграла сборную Италии со счетом 2:1.

Победу англичанам принесли голы Деклана Райса и Харри Кейна. У хозяев отличился Матео Ретеги.

Италия – Англия - 1:2 (0:2)

Голы: Райс, 13 - 0:1, Кейн, 44 (с пенальти) - 0:2, Ретеги, 56 - 1:2

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Толои, Ачерби, Спинаццола, Верратти (Скамакка, 88), Жоржиньо (Тонали, 69), Барелла (Кристанте, 62), Пеллегрини (Ньонто, 69), Берарди (Политано, 62), Ретеги.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Филлипс, Райс, Беллингем (Галлахер, 85), Грилиш (Фоден, 69; Триппьер, 81), Сака (Джеймс, 85), Кейн.

Удаление: Шоу (80).

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