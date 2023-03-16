Англия назвала состав на матчи с Италией и Украиной

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил список из 25 футболистов, которые примут участие в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против сборных Италии и Украины.

Вратари: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал").

Защитники: Бен Чилуэлл ("Челси"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Рис Джеймс ("Челси"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Конор Галлахер ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Вест Хэм").

Нападающие: Филип Фоден ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Айвен Тоуни ("Брентфорд").

Матч Италия - Англия состоится 23 марта. Поединок Англия - Украина пройдет 26 марта.

Не пропустите: "Барселона" представила оригинальную форму на матч с "Реалом".