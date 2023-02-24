Английские журналисты придумали мем про украинца Мудрика (фото)

Полузащитник “Челси” Михаил Мудрик уже стал героем для шуток в кругу английских журналистов.

Недавно местные СМИ представили 22-летнего украинца как Джеймса Бонда или “Агента 007”.

Такое прозвище он получил за то, что не смог забить ни одного гола и не сделать ни одной голевой передачи в семи матчах.

“Они называют меня 007. 0 голов и 0 передач за 7 матчей", - написано на картинке.