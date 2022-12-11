Английские топ-клубы сделали суперпредложения по трансферу защитника Гвардиола
Новости футбола Сегодня, 13:42
“Манчестер Сити”, “Манчестер Сити” и “Челси” ведут борьбу за хорватского защитника “РБ Лейпциг” Йошко Гвардиола, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, “горожане” предложили за футболиста более 100 миллионов евро, “аристократы” готовы заплатить 95 миллионов, манкунианцы - 90 миллионов. Также хорват входит в сферу интересов “Реала”, “Барселоны” и “Баварии”.
В нынешнем сезоне 20-летний Гвардиол провел за “РБ Лейпциг” и сборную Хорватии 26 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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