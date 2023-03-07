Английские топ-клубы поборются за Рабьо

“Ливерпуль”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэм” проявляют интерес к полузащитнику “Ювентуса” и сборной Франции Адриену Рабьо, сообщает 90min.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с туринцами. Также хавбек может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 27-летний Рабьо провел за “Ювентус” 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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