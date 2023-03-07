Английские топ-клубы поборются за Рабьо
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен
“Ливерпуль”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэм” проявляют интерес к полузащитнику “Ювентуса” и сборной Франции Адриену Рабьо, сообщает 90min.
По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с туринцами. Также хавбек может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 27-летний Рабьо провел за “Ювентус” 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: Бельгиец Наингголан жестко раскритиковал свой бывший клуб.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:12 "Челси" выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги чемпионов
Новости футбола Вчера, 16:30 Расписание матчей Лиги чемпионов 7-8 марта
Новости футбола Вчера, 13:43 Украина назвала состав на матч с Англией в отборе Евро-2024
Новости футбола Вчера, 13:15 ПСЖ надолго теряет Неймара
Новости футбола 05 мар 2023, 16:54 "Реал" не сумел обыграть "Бетис"
Новости футбола 05 мар 2023, 14:15 "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:20 "Лацио" проиграл в домашнем матче Лиги Конференций Новости футбола Сегодня, 17:17 Главные новости дня: 7 марта Новости футбола Сегодня, 17:12 "Челси" выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:55 "Бенфика" уничтожила "Брюгге" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 15:55 "Ювентус" выкупил Мойсе Кина: названа сумма трансфера Новости футбола Сегодня, 15:42 "Манчестер Юнайтед" продаст шесть футболистов летом Новости футбола Сегодня, 15:30 Английские топ-клубы поборются за Рабьо Новости футбола Сегодня, 15:15 "Ньюкасл" вступил в борьбу за одного из лидеров "Челси" Новости футбола Сегодня, 14:55 Представитель "Реала" встретился с отцом звезды сборной Англии Новости футбола Сегодня, 14:42 Десять клубов поборются за полузащитника дортмундской "Боруссии"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 08 мар 2023 Прогноз на матч Тоттенхэм - Милан 8 марта 2023 года Футбол 08 мар 2023 Прогноз на матч Бавария - ПСЖ 8 марта 2023 года Футбол 09 мар 2023 Прогноз на матч Ювентус - Фрайбург 9 марта 2023 года Футбол 09 мар 2023 Прогноз на матч Шахтер - Фейеноорд 9 марта 2023 года