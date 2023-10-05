Английская Премьер-лига объявила номинантов на гол месяца. ВИДЕО
Новости футбола Сегодня, 12:35
Английская Премьер-лига объявила номинантов на гол месяца. ВИДЕО
Английская Премьер-лига объявила номинантов на лучший гол месяца в сентябре, на который претендуют восемь игроков, сообщает лига в Twitter.
На эту награду претендуют следующие восемь футболистов:
- Дуран (Астон Вилла) в матче против Бернли.
- Троссард (Арсенал) в матче против Эвертона.
- Хадсон-Одои (Ноттингем Форест) в матче против Бернли.
- Альварес (Манчестер Сити) в матче против Вулверхэмптона.
- Андерсен (Кристал Пэлас) в матче против Манчестер Юнайтед.
- Альмирон (Ньюкасл) в матче против Бернли.
- Фернандеш (Манчестер Юнайтед) в матче против Бернли.
- Межбри (Манчестер Юнайтед) в матче против Брайтона.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 13:19 Стала известна заявка сборной Англии на матчи против Австралии и Италии
Новости футбола Вчера, 19:19 Сороки удивили французов в Англии. Стали известны оценки игроков за матч ЛЧ Ньюкасл – ПСЖ
Новости футбола Вчера, 19:01 Альварес лучше Холанда. Оценки игроков за матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Манчестер Сити
Новости футбола Вчера, 17:04 Сработали джокеры Гвардиолы. Манчестер Сити дожал РБ Лейпциг в Германии
Новости футбола Вчера, 13:52 Легенда Тоттенхэма обратился к Клоппу с предложением переиграть финал ЛЧ 2018/19
Новости футбола Вчера, 13:00 Гвардиола – третий. Рейтинг лучших коучей АПЛ 2023/24, кто лидер?
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:13 Мбаппе совершил всего четыре касания мяча в штрафной Ньюкасла Новости футбола Сегодня, 13:41 Лучший игрок и тренер. АПЛ объявила номинантов Новости футбола Сегодня, 13:19 Стала известна заявка сборной Англии на матчи против Австралии и Италии Новости футбола Сегодня, 12:35 Английская Премьер-лига объявила номинантов на гол месяца. ВИДЕО Новости футбола Сегодня, 11:48 Пепу Гвардиоле покорился ещё один рекорд Новости футбола Сегодня, 11:01 Винисиус дал показания в суде относительно расистских высказываний Новости футбола Сегодня, 10:04 Ливерпуль - Рояль Юнион: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 09:30 Боруссия Дортмунд продлила контракт со своим вратарем Новости футбола Сегодня, 08:30 Барселона сделала заявление по травме Левандовски Новости футбола Сегодня, 06:54 Статистические порталы опубликовали символические сборные 2-го тура Лиги чемпионов
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Астон Вилла - Зринськи 5 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Абердин - ХИК 5 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ливерпуль - Юнион Сен-Жилуаз 5 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Славия Прага - Шериф 5 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Палмейрас - Бока Хуниорс 6 октября 2023 года Футбол 06 окт 2023 Прогноз на матч Эмполи — Удинезе 6 октября 2023 года Футбол 06 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Иттихад - Аль-Ахли 6 октября 2023 года Футбол 06 окт 2023 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Майнц 6 октября 2023 года Футбол 06 окт 2023 Прогноз на матч Лечче - Сассуоло 6 октября 2023 года Футбол 06 окт 2023 Прогноз на матч Атлетик - Альмерия 6 октября 2023 года