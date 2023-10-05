Английская Премьер-лига объявила номинантов на гол месяца. ВИДЕО

Английская Премьер-лига объявила номинантов на лучший гол месяца в сентябре, на который претендуют восемь игроков, сообщает лига в Twitter.

На эту награду претендуют следующие восемь футболистов:

Дуран (Астон Вилла) в матче против Бернли.

Троссард (Арсенал) в матче против Эвертона.

Хадсон-Одои (Ноттингем Форест) в матче против Бернли.

Альварес (Манчестер Сити) в матче против Вулверхэмптона.

Андерсен (Кристал Пэлас) в матче против Манчестер Юнайтед.

Альмирон (Ньюкасл) в матче против Бернли.

Фернандеш (Манчестер Юнайтед) в матче против Бернли.

Межбри (Манчестер Юнайтед) в матче против Брайтона.