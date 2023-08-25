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Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура

Новости футбола Сегодня, 13:30
Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Фото: twitter.com/OfficialBHAFC / Автор неизвестен

В пятницу, 25 августа, стратует третий тур английской Премьер-лиги. Нас ожидает ещё одна попытка Челси одержать первую победу в текущем сезоне, битва легендарных Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форрест, а центральным поединком выходных станет противостояние Ньюкасл Юнайтед и Ливерпуля. Dailysports собрал всё самое важное, что нужно знать о третьем туре АПЛ: результаты и расписание матчей, турнирная таблица, а также календарь четвёртого тура.

Время - СЕТ.

Премьер-лига. 3-й тур

25/08
20:00 Челси - Лутон Таун

26/08
12:30 Борнмут - Тоттенхэм Хотспур
15:00 Арсенал - Фулхэм
15:00 Брентфорд - Кристал Пэлас
15:00 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форрест
15:00 Эвертон - Вулверхэмптон Уондерерз
17:30 Брайтон энд Хоув Альбион - Вест Хэм Юнайтед

27/08
14:00 Бёрнли - Астон Вилла
14:00 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
16:30 Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль

Турнирная таблица

Standings provided by Sofascore

Премьер-лига. 4-й тур

01/09
20:00 Лутон Таун - Вест Хэм Юнайтед

02/09
12:30 Шеффилд Юнайтед - Эвертон
15:00 Бёрнли - Тоттенхэм Хотспур
15:00 Брентфорд - Борнмут
15:00 Манчестер Сити - Фулхэм
15:00 Челси - Ноттингем Форест
17:30 Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед

03/09
14:00 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон Уондерерз
14:00 Ливерпуль - Астон Вилла
16:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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