Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура

В пятницу, 25 августа, стратует третий тур английской Премьер-лиги. Нас ожидает ещё одна попытка Челси одержать первую победу в текущем сезоне, битва легендарных Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форрест, а центральным поединком выходных станет противостояние Ньюкасл Юнайтед и Ливерпуля. Dailysports собрал всё самое важное, что нужно знать о третьем туре АПЛ: результаты и расписание матчей, турнирная таблица, а также календарь четвёртого тура.

Время - СЕТ.

Премьер-лига. 3-й тур

25/08

20:00 Челси - Лутон Таун

26/08

12:30 Борнмут - Тоттенхэм Хотспур

15:00 Арсенал - Фулхэм

15:00 Брентфорд - Кристал Пэлас

15:00 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форрест

15:00 Эвертон - Вулверхэмптон Уондерерз

17:30 Брайтон энд Хоув Альбион - Вест Хэм Юнайтед

27/08

14:00 Бёрнли - Астон Вилла

14:00 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити

16:30 Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль

Турнирная таблица

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Премьер-лига. 4-й тур

01/09

20:00 Лутон Таун - Вест Хэм Юнайтед

02/09

12:30 Шеффилд Юнайтед - Эвертон

15:00 Бёрнли - Тоттенхэм Хотспур

15:00 Брентфорд - Борнмут

15:00 Манчестер Сити - Фулхэм

15:00 Челси - Ноттингем Форест

17:30 Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед