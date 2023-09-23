Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты шестого тура
На этих выходных нас ожидает уже шестой тур в АПЛ! Главным противостоянием игрового дня стадет дерби Северного Лондона между Арсеналом и Тоттенхэмом. “Канониры” выиграли обе встречи у “Шпор” в прошлом сезоне, но смогут ли они продлить свою победную полосу? Манчестер Сити на своем поле встретится с Ноттингем Форест, а Манчестер Юнайтед ожидает гостевой матч с Бернли.
В воскресенье кроме матча Арсенал - Тоттенхэм также состоится встреча между Ливерпулем и Вест Хэмом. А Челси дома будет держать удар Астон Виллы. Закроет тур матч с участием Шеффилд Юнайтед и Ньюкасла.
Время - СЕТ
Премьер-лига. 6-й тур
23.09
16:00 Кристал Пэлас - Фулхэм
16:00 Лутон Таун - Вулверхэмптон Уондерерс
16:00 Манчестер Сити - Ноттингем Форест
18:30 Брентфорд - Эвертон
21:00 Бернли - Манчестер Юнайтед
24.09
15:00 Арсенал - Тоттенхэм Хотспур
15:00 Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут
15:00 Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед
15:00 Челси - Астон Вилла
17:30 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица АПЛ
Премьер-лига. 7-й тур
30.09
13:30 Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион
16:00 Борнмут - Арсенал
16:00 Вест Хэм Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
16:00 Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Сити
16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
16:00 Ньюкасл Юнайтед - Бернли
16:00 Эвертон - Лутон Таун
18:30 Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуь
01.10
15:00 Ноттингем Форест - Брентфорд
02.10
21:00 Фулхэм - Челси