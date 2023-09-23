EN EN NG NG
Главная Новости Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты шестого тура

Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты шестого тура

Новости футбола Сегодня, 05:59
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты шестого тура Фото: premierleague.com / Автор неизвестен

На этих выходных нас ожидает уже шестой тур в АПЛ! Главным противостоянием игрового дня стадет дерби Северного Лондона между Арсеналом и Тоттенхэмом. “Канониры” выиграли обе встречи у “Шпор” в прошлом сезоне, но смогут ли они продлить свою победную полосу? Манчестер Сити на своем поле встретится с Ноттингем Форест, а Манчестер Юнайтед ожидает гостевой матч с Бернли.

В воскресенье кроме матча Арсенал - Тоттенхэм также состоится встреча между Ливерпулем и Вест Хэмом. А Челси дома будет держать удар Астон Виллы. Закроет тур матч с участием Шеффилд Юнайтед и Ньюкасла.

Время - СЕТ

Премьер-лига. 6-й тур

23.09
16:00 Кристал Пэлас - Фулхэм
16:00 Лутон Таун - Вулверхэмптон Уондерерс
16:00 Манчестер Сити - Ноттингем Форест
18:30 Брентфорд - Эвертон
21:00 Бернли - Манчестер Юнайтед

24.09
15:00 Арсенал - Тоттенхэм Хотспур
15:00 Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут
15:00 Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед
15:00 Челси - Астон Вилла
17:30 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед

Турнирная таблица АПЛ

Таблица, представленная Sofascore

Премьер-лига. 7-й тур

30.09
13:30 Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион
16:00 Борнмут - Арсенал
16:00 Вест Хэм Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
16:00 Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Сити
16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
16:00 Ньюкасл Юнайтед - Бернли
16:00 Эвертон - Лутон Таун
18:30 Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуь

01.10
15:00 Ноттингем Форест - Брентфорд

02.10
21:00 Фулхэм - Челси

Связанные команды и лиги
Премьер-лига Англия
Популярные новости
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола Вчера, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола 21 сен 2023, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме Новости футбола 20 сен 2023, 23:52 Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме
Модрич может стать одноклубником Месси Новости футбола 20 сен 2023, 02:30 Модрич может стать одноклубником Месси
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:59 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты шестого тура Новости футбола Сегодня, 05:31 Барселона рассматривает трансфер игрока Тоттенхэма Новости футбола Сегодня, 04:42 «Они не роботы» – Эрик тен Хаг не может объяснить плохую форму Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 03:57 Нападающий Штутгарта повторил рекорд Левандовски в Бундеслиге. ВИДЕО Новости футбола Сегодня, 03:21 Джесси Лингард присоединяется к тренировкам Аль-Эттифака Новости футбола Сегодня, 02:43 У Роналду 14 результативных действий в последних семи матчах за Аль-Наср Новости футбола Вчера, 16:49 Если Хави в этом сезоне выигрывает Ла Лигу или Лигу Чемпионов, то контракт будет продлен на год Новости футбола Вчера, 16:17 Дубль Роналду помог Аль-Насру помог победить команду Фирмино и Мареза в Саудовской Про Лиге Новости футбола Вчера, 15:36 Де Лигт все больше недоволен своим игровым временем Новости футбола Вчера, 15:02 Лидер Ман Сити пропустит ближайшие матчи из-за травмы
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ливингстон - Селтик 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Верона 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бавария - Бохум 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кристал Пэлас - Фулхэм 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити - Ноттингем Форест 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лутон - Вулверхэмптон 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лестер Сити - Бристоль 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло - Ювентус 23 сентября 2023 года