Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты шестого тура

На этих выходных нас ожидает уже шестой тур в АПЛ! Главным противостоянием игрового дня стадет дерби Северного Лондона между Арсеналом и Тоттенхэмом. “Канониры” выиграли обе встречи у “Шпор” в прошлом сезоне, но смогут ли они продлить свою победную полосу? Манчестер Сити на своем поле встретится с Ноттингем Форест, а Манчестер Юнайтед ожидает гостевой матч с Бернли.

В воскресенье кроме матча Арсенал - Тоттенхэм также состоится встреча между Ливерпулем и Вест Хэмом. А Челси дома будет держать удар Астон Виллы. Закроет тур матч с участием Шеффилд Юнайтед и Ньюкасла.

Время - СЕТ

Премьер-лига. 6-й тур

23.09

16:00 Кристал Пэлас - Фулхэм

16:00 Лутон Таун - Вулверхэмптон Уондерерс

16:00 Манчестер Сити - Ноттингем Форест

18:30 Брентфорд - Эвертон

21:00 Бернли - Манчестер Юнайтед

24.09

15:00 Арсенал - Тоттенхэм Хотспур

15:00 Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут

15:00 Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед

15:00 Челси - Астон Вилла

17:30 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед

Турнирная таблица АПЛ

Премьер-лига. 7-й тур

30.09

13:30 Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион

16:00 Борнмут - Арсенал

16:00 Вест Хэм Юнайтед - Шеффилд Юнайтед

16:00 Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Сити

16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

16:00 Ньюкасл Юнайтед - Бернли

16:00 Эвертон - Лутон Таун

18:30 Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуь

01.10

15:00 Ноттингем Форест - Брентфорд