Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты седьмого тура

В эти выходные нас ожидает уже седьмой тур АПЛ! Главным матчем станет противостояние Тоттенхэма и Ливерпуля. В прошлом сезоне «мерсисайдцы» дважды обыгрывали «шпор» при этом показывая очень результативный футбол, за два матча в сумме было забито десять голов!

Откроет новый тур Астон Вилла с Брайтоном, МЮ сыграет с Кристал Пелес, Вулверхэмптон примет в гостях Манчестер Сити, а Арсенал поедет в Борнмут. Завтра свой матчи сыграют Ноттингем Форест с Брентфордом, а закончится тур матчем Фулхэма с Челси.

Время – СЕТ

Премьер-лига. 7-й тур

30.09

13:30 Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион

16:00 Борнмут - Арсенал

16:00 Вест Хэм Юнайтед - Шеффилд Юнайтед

16:00 Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Сити

16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

16:00 Ньюкасл Юнайтед - Бернли

16:00 Эвертон - Лутон Таун

18:30 Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуь

01.10

15:00 Ноттингем Форест – Брентфорд

02.10

21:00 Фулхэм – Челси

Турнирная таблица АПЛ

Премьер-лига. 8-й тур

07.10

13:30 Лутон Таун – Тоттенхэм Хотспур

16:00 Фулхэм – Шеффилд Юнайтед

16:00 Бернли – Челси

16:00 Манчестер Юнайтед – Брентфорд

16:00 Эвертон – Борнмут

18:30 Кристал Пэлас – Ноттингем Форест

08.10

15:00 Брайтон – Ливерпуль

15:00 Вест Хэм Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед

15:00 Вулверхэмптон Уондерерс – Астон Вилла

17:30 Арсенал – Манчестер Сити