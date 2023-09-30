Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты седьмого тура
В эти выходные нас ожидает уже седьмой тур АПЛ! Главным матчем станет противостояние Тоттенхэма и Ливерпуля. В прошлом сезоне «мерсисайдцы» дважды обыгрывали «шпор» при этом показывая очень результативный футбол, за два матча в сумме было забито десять голов!
Откроет новый тур Астон Вилла с Брайтоном, МЮ сыграет с Кристал Пелес, Вулверхэмптон примет в гостях Манчестер Сити, а Арсенал поедет в Борнмут. Завтра свой матчи сыграют Ноттингем Форест с Брентфордом, а закончится тур матчем Фулхэма с Челси.
Время – СЕТ
Премьер-лига. 7-й тур
30.09
13:30 Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион
16:00 Борнмут - Арсенал
16:00 Вест Хэм Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
16:00 Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Сити
16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
16:00 Ньюкасл Юнайтед - Бернли
16:00 Эвертон - Лутон Таун
18:30 Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуь
01.10
15:00 Ноттингем Форест – Брентфорд
02.10
21:00 Фулхэм – Челси
Турнирная таблица АПЛ
Премьер-лига. 8-й тур
07.10
13:30 Лутон Таун – Тоттенхэм Хотспур
16:00 Фулхэм – Шеффилд Юнайтед
16:00 Бернли – Челси
16:00 Манчестер Юнайтед – Брентфорд
16:00 Эвертон – Борнмут
18:30 Кристал Пэлас – Ноттингем Форест
08.10
15:00 Брайтон – Ливерпуль
15:00 Вест Хэм Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед
15:00 Вулверхэмптон Уондерерс – Астон Вилла
17:30 Арсенал – Манчестер Сити