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Главная Новости Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура

Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура

Новости футбола Сегодня, 08:46
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура Фото: twitter.com/premierleague / Автор неизвестен

Клубный футбол возвращается после международной паузы. В этот уикенд нас ожидают несколько интересных матчей в АПЛ.

В субботу Ливерпуль ожидает выезд к Вулвз, Ман Сити встретится в гостях с Вест Хэмом, а МЮ дома сыграет с Брайтон энд Хоув Альбион. В воскресенье Борнмут попробует отоббрать очки у Челси, а Арсенал ожидает матч с Эвертоном.

Время - СЕТ

Премьер-лига. 5-й тур

16.09
13:30 Вулверхэмптон Уондерерс - Ливерпуль
16:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас
16:00 Вест Хэм - Манчестер Сити
16:00 Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион
16:00 Тоттенхэм Хотспур - Шеффилд Юнайтед
16:00 Фулхэм - Лутон Таун
18:30 Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд

17.09
15:00 Борнмут - Челси
17:30 Эвертон - Арсенал

18.09
20:45 Ноттингем Форрест - Бернли

Турнирная таблица

Таблица, представленная Sofascore

Премьер-лига. 6-й тур

23.09
16:00 Кристал Пэлас - Фулхэм
16:00 Лутон Таун - Вулверхэмптон Уондерерс
16:00 Манчестер Сити - Ноттингем Форест
18:30 Брентфорд - Эвертон
21:00 Бернли - Манчестер Юнайтед

24.09
15:00 Арсенал - Тоттенхэм Хотспур
15:00 Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут
15:00 Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед
15:00 Челси - Астон Вилла
17:30 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед

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