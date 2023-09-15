Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура
Клубный футбол возвращается после международной паузы. В этот уикенд нас ожидают несколько интересных матчей в АПЛ.
В субботу Ливерпуль ожидает выезд к Вулвз, Ман Сити встретится в гостях с Вест Хэмом, а МЮ дома сыграет с Брайтон энд Хоув Альбион. В воскресенье Борнмут попробует отоббрать очки у Челси, а Арсенал ожидает матч с Эвертоном.
Время - СЕТ
Премьер-лига. 5-й тур
16.09
13:30 Вулверхэмптон Уондерерс - Ливерпуль
16:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас
16:00 Вест Хэм - Манчестер Сити
16:00 Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион
16:00 Тоттенхэм Хотспур - Шеффилд Юнайтед
16:00 Фулхэм - Лутон Таун
18:30 Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд
17.09
15:00 Борнмут - Челси
17:30 Эвертон - Арсенал
18.09
20:45 Ноттингем Форрест - Бернли
Турнирная таблица
Премьер-лига. 6-й тур
23.09
16:00 Кристал Пэлас - Фулхэм
16:00 Лутон Таун - Вулверхэмптон Уондерерс
16:00 Манчестер Сити - Ноттингем Форест
18:30 Брентфорд - Эвертон
21:00 Бернли - Манчестер Юнайтед
24.09
15:00 Арсенал - Тоттенхэм Хотспур
15:00 Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут
15:00 Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед
15:00 Челси - Астон Вилла
17:30 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед