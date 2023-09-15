Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура

Клубный футбол возвращается после международной паузы. В этот уикенд нас ожидают несколько интересных матчей в АПЛ.

В субботу Ливерпуль ожидает выезд к Вулвз, Ман Сити встретится в гостях с Вест Хэмом, а МЮ дома сыграет с Брайтон энд Хоув Альбион. В воскресенье Борнмут попробует отоббрать очки у Челси, а Арсенал ожидает матч с Эвертоном.

Время - СЕТ

Премьер-лига. 5-й тур

16.09

13:30 Вулверхэмптон Уондерерс - Ливерпуль

16:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас

16:00 Вест Хэм - Манчестер Сити

16:00 Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион

16:00 Тоттенхэм Хотспур - Шеффилд Юнайтед

16:00 Фулхэм - Лутон Таун

18:30 Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд

17.09

15:00 Борнмут - Челси

17:30 Эвертон - Арсенал

18.09

20:45 Ноттингем Форрест - Бернли

Турнирная таблица

Премьер-лига. 6-й тур

23.09

16:00 Кристал Пэлас - Фулхэм

16:00 Лутон Таун - Вулверхэмптон Уондерерс

16:00 Манчестер Сити - Ноттингем Форест

18:30 Брентфорд - Эвертон

21:00 Бернли - Манчестер Юнайтед