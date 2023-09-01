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Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты четвёртого тура

Новости футбола Сегодня, 02:48
Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты четвёртого тура Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты четвёртого тура

Четвёртый тур английской Премьер-лиги будет последним перед международной паузой.

Пятница будет примечательна дебютным матчем английской Премьер-лиги на Кенилворт Роуд - стадион Лутон Таун наконец-то готов принимать матчи АПЛ.

Главным матчем субботы станет противостояние между Брайтоном и Ньюкаслом. Кроме того домашние встречи ожидают Ман Сити против Фулхэма и Челси против Ноттингема.

На воскресенье запланирована игра между Ливерпулем и Вулверхэмптоном. Главным событием выходных станет битва Арсенала и Манчестер Юнайтед.

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Время - СЕТ

Премьер-лига. 4-й тур

01.09
21:00 Лутон Таун - Вест Хэм Юнайтед

02.09
13:30 Шеффилд Юнайтед - Эвертон
16:00 Бёрнли - Тоттенхэм Хотспур
16:00 Брентфорд - Борнмут
16:00 Манчестер Сити - Фулхэм
16:00 Челси - Ноттингем Форрест
18:30 Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед

03.09
15:00 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон Уондерерс
15:00 Ливерпуль - Астон Вилла
17:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед

Турнирная таблица

Таблица, представленная Sofascore

Премьер-лига. 5-й тур

16.09
13:30 Вулверхэмптон Уондорерс - Ливерпуль
16:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас
16:00 Вест Хэм - Манчестер Сити
16:00 Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион
16:00 Тоттенхэм Хотспур - Шеффилд Юнайтед
16:00 Фулхэм - Лутон Таун
18:30 Эвертон - Арсенал

17.09
15:00 Борнмут - Челси
17:30 Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд

18.09
20:45 Ноттингем Форрест - Бёрнли

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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