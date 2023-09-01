Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты четвёртого тура

Четвёртый тур английской Премьер-лиги будет последним перед международной паузой.

Пятница будет примечательна дебютным матчем английской Премьер-лиги на Кенилворт Роуд - стадион Лутон Таун наконец-то готов принимать матчи АПЛ.

Главным матчем субботы станет противостояние между Брайтоном и Ньюкаслом. Кроме того домашние встречи ожидают Ман Сити против Фулхэма и Челси против Ноттингема.

На воскресенье запланирована игра между Ливерпулем и Вулверхэмптоном. Главным событием выходных станет битва Арсенала и Манчестер Юнайтед.

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Время - СЕТ

Премьер-лига. 4-й тур

01.09

21:00 Лутон Таун - Вест Хэм Юнайтед

02.09

13:30 Шеффилд Юнайтед - Эвертон

16:00 Бёрнли - Тоттенхэм Хотспур

16:00 Брентфорд - Борнмут

16:00 Манчестер Сити - Фулхэм

16:00 Челси - Ноттингем Форрест

18:30 Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед

03.09

15:00 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон Уондерерс

15:00 Ливерпуль - Астон Вилла

17:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед

Турнирная таблица

Премьер-лига. 5-й тур

16.09

13:30 Вулверхэмптон Уондорерс - Ливерпуль

16:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас

16:00 Вест Хэм - Манчестер Сити

16:00 Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион

16:00 Тоттенхэм Хотспур - Шеффилд Юнайтед

16:00 Фулхэм - Лутон Таун

18:30 Эвертон - Арсенал

17.09

15:00 Борнмут - Челси

17:30 Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд