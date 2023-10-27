Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура

С пятницы по воскресенье пройдут матчи десятого тура Английской Премьер Лиги. В пятницу, 27 октября, свой матч проведет Тоттенхэм, в субботу Челси сыграет против Брентфорда, а Арсенал с Шеффилдом. В воскресенье, 29 октября, состоится центральный матч тура, где встретятся Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Время - центрально европейское (CET)

АПЛ. 10 тур

27 октября

21:00 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2

28 октября

Челси - Брентфорд - 13:30

Арсенал - Шеффилд Юнайтед - 16:00

Борнмут - Бернли - 16:00

Улвергемптон - Ньюкасл - 18:30

29 октября

Вест Хэм - Эвертон - 14:00

Астон Вилла - Лутон - 15:00

Брайтон - Фулхэм - 15:00

Ливерпуль - Ноттингем - 15:00

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 16:30

Турнирная таблица

Standings provided by Sofascore

АПЛ. 11 тур

4 ноября

Фулхэм - Манчестер Юнайтед - 13:30

Брентфорд - Вест Хэм - 16:00

Бернли - Кристал Пэлас - 16:00

Эвертон - Брайтон - 16:00

Манчестер Сити - Борнмут - 16:00

Шеффилд Юнайтед - Улвергемптон - 16:00

Ньюкасл - Арсенал - 18:30

5 ноября

Ноттингем - Астон Вилла - 15:00

Лутон - Ливерпуль - 17:30

6 ноября