Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура
Новости футбола Сегодня, 17:13
Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура
С пятницы по воскресенье пройдут матчи десятого тура Английской Премьер Лиги. В пятницу, 27 октября, свой матч проведет Тоттенхэм, в субботу Челси сыграет против Брентфорда, а Арсенал с Шеффилдом. В воскресенье, 29 октября, состоится центральный матч тура, где встретятся Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.
Время - центрально европейское (CET)
АПЛ. 10 тур
27 октября
- 21:00 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2
28 октября
- Челси - Брентфорд - 13:30
- Арсенал - Шеффилд Юнайтед - 16:00
- Борнмут - Бернли - 16:00
- Улвергемптон - Ньюкасл - 18:30
29 октября
- Вест Хэм - Эвертон - 14:00
- Астон Вилла - Лутон - 15:00
- Брайтон - Фулхэм - 15:00
- Ливерпуль - Ноттингем - 15:00
- Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 16:30
Турнирная таблица
АПЛ. 11 тур
4 ноября
- Фулхэм - Манчестер Юнайтед - 13:30
- Брентфорд - Вест Хэм - 16:00
- Бернли - Кристал Пэлас - 16:00
- Эвертон - Брайтон - 16:00
- Манчестер Сити - Борнмут - 16:00
- Шеффилд Юнайтед - Улвергемптон - 16:00
- Ньюкасл - Арсенал - 18:30
5 ноября
- Ноттингем - Астон Вилла - 15:00
- Лутон - Ливерпуль - 17:30
6 ноября
- Тоттенхэм - Челси - 21:00
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