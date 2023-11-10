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Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 12-го тура

Новости футбола Сегодня, 15:57
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 12-го тура Фото: https://www.instagram.com/mancity/

С субботы, 11 ноября, до воскресенья 12 ноября, пройдет 12-й тур Английской Премьер-лиги. Можно выделить несколько матчей, которые заинтересуют фанатов - Вулверхэмптон против Тоттенхэма, Ливерпуль сыграет с Брентфордом, Арсенал с Бернли и центральный матч тура между Манчестер Сити и Челси.

Время - центрально европейское (CET)

АПЛ. 12-й тур

11 ноября

  • 13:30 Вулвергемптон - Тоттенхэм
  • 16:00 Арсенал - Бернли
  • 16:00 Кристал Пэлас - Эвертон
  • 16:00 Манчестер Юнайтед - Лутон
  • 18:30 Борнмут - Ньюкасл

12 ноября

  • 15:00 Астон Вилла - Фулхем
  • 15:00 Брайтон - Шеффилд Юнайтед
  • 15:00 Ливерпуль - Брентфорд
  • 15:00 Вест Хэм - Ноттингем
  • 17:30 Челси - Манчестер Сити

Турнирная таблица

Standings provided by Sofascore

АПЛ. 13-й тур

25 ноября

  • 13:30 Манчестер Сити - Ливерпуль
  • 16:00 Бернли - Вест Хэм
  • 16:00 Лутон - Кристал Пэлэс
  • 16:00 Ньюкасл - Челси
  • 16:00 Ноттингем - Брайтон
  • 16:00 Шеффилд Юнайтед - Борнмут
  • 18:30 Брентфорд - Арсенал

26 ноября

  • 15:00 Тоттенхэм - Астон Вила
  • 17:30 Эвертон - Манчестер Юнайтед

27 ноября

  • 21:00 Фулхэм - Вулверхэмптон
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