Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 12-го тура

С субботы, 11 ноября, до воскресенья 12 ноября, пройдет 12-й тур Английской Премьер-лиги. Можно выделить несколько матчей, которые заинтересуют фанатов - Вулверхэмптон против Тоттенхэма, Ливерпуль сыграет с Брентфордом, Арсенал с Бернли и центральный матч тура между Манчестер Сити и Челси.

Время - центрально европейское (CET)

АПЛ. 12-й тур

11 ноября 13:30 Вулвергемптон - Тоттенхэм

16:00 Арсенал - Бернли

16:00 Кристал Пэлас - Эвертон

16:00 Манчестер Юнайтед - Лутон

18:30 Борнмут - Ньюкасл 12 ноября 15:00 Астон Вилла - Фулхем

15:00 Брайтон - Шеффилд Юнайтед

15:00 Ливерпуль - Брентфорд

15:00 Вест Хэм - Ноттингем

17:30 Челси - Манчестер Сити Турнирная таблица

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