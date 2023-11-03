Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура

С субботы 4 ноября по понедельник 6 ноября пройдет 11-й тур Английской Премьер-лиги. Среди интересных матчей ожидается поединок между Ньюкаслом и Арсеналом, Эвертоном и Брайтоном, Лутоном против Ливерпуля, а в заключительном матче тура состоится центральная игра между Тоттенхэмом и Челси.

Время - центрально европейское (CET)

АПЛ. 11-й тур

4 ноября

13:30 Фулхем - Манчестер Юнайтед

16:00 Бернли - Кристал Пэлас

16:00 Брентфорд - Вест Хэм

16:00 Эвертон - Брайтон

16:00 Манчестер Сити - Борнмут

16:00 Шеффилд Юнайтед - Вулвергемптон

18:30 Ньюкасл - Арсенал

5 ноября

15:00 Ноттингем - Астон Вилла

17:30 Лутон - Ливерпуль

6 ноября

21:00 Тоттенхэм - Челси

Турнирная таблица

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АПЛ. 12-й тур

11 ноября

13:30 Вулвергемптон - Тоттенхэм

16:00 Арсенал - Бернли

16:00 Кристал Пэлас - Эвертон

16:00 Манчестер Юнайтед - Лутон

18:30 Борнмут - Ньюкасл

12 ноября