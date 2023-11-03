Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура
Новости футбола Сегодня, 16:41
Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура
С субботы 4 ноября по понедельник 6 ноября пройдет 11-й тур Английской Премьер-лиги. Среди интересных матчей ожидается поединок между Ньюкаслом и Арсеналом, Эвертоном и Брайтоном, Лутоном против Ливерпуля, а в заключительном матче тура состоится центральная игра между Тоттенхэмом и Челси.
Время - центрально европейское (CET)
АПЛ. 11-й тур
4 ноября
- 13:30 Фулхем - Манчестер Юнайтед
- 16:00 Бернли - Кристал Пэлас
- 16:00 Брентфорд - Вест Хэм
- 16:00 Эвертон - Брайтон
- 16:00 Манчестер Сити - Борнмут
- 16:00 Шеффилд Юнайтед - Вулвергемптон
- 18:30 Ньюкасл - Арсенал
5 ноября
- 15:00 Ноттингем - Астон Вилла
- 17:30 Лутон - Ливерпуль
6 ноября
- 21:00 Тоттенхэм - Челси
Турнирная таблица
АПЛ. 12-й тур
11 ноября
- 13:30 Вулвергемптон - Тоттенхэм
- 16:00 Арсенал - Бернли
- 16:00 Кристал Пэлас - Эвертон
- 16:00 Манчестер Юнайтед - Лутон
- 18:30 Борнмут - Ньюкасл
12 ноября
- 15:00 Астон Вилла - Фулхем
- 15:00 Брайтон - Шеффилд Юнайтед
- 15:00 Ливерпуль - Брентфорд
- 15:00 Вест Хэм - Ноттингем
- 17:30 Челси - Манчестер Сити
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