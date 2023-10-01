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Анге Постекоглу: Я никогда не был фанатом VAR

Новости футбола Сегодня, 06:08
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Анге Постекоглу: Я никогда не был фанатом VAR Фото: официальный сайт Тоттэнхем/Автор неизвестен

В центральном матче восьмого тура Премьр-лиги Англии встречались Тоттенхэм и Ливерпуль. «Шпоры» одержали минимальную победу 2:1 над соперником забив победный гол на 90+6 минуте. Но помимо этого матч запомнился вопиющей ошибкой системыVAR. В первом тайме арбитр матча отменил гол Луиса Диаса из-за офсайда, и как оказалось позже, офсайда там не было. До этого рефери уже прибегал к помощиVAR, когда заменил желтую карточку, показанную Кертису Джонсу на красную.

Несмотря на то, что все обращения арбитра кVAR шли на пользу Тоттенхэму главный тренер команды Анге Постекоглу после матча заявил, что никогда не был сторонникомVAR.

«Думаю, я могу официально заявить, что никогда не был поклонникомVAR с тех пор, как он появился. Я думаю, что это усложняет некоторые моменты футбола. Игры, которая, как мне казалось, была довольно ясна в прошлом. Но в то же время я понимаю, почему появление технологий было неизбежным. Нам придется с этим смириться.

Мне кажется, люди ошибочно полагают, что VAR будет безошибочным. Я не думаю, что существует какая-либо идеальная технология, потому что большая часть нашей игры не основана на фактах. Все сводится к интерпретации».

Благодаря победе во вчерашнем матче Тоттенхэм смог обогнать Арсенал и Ливерпуль и занять вторую строчку турнирной таблицы, а отставание от лидера АПЛ – Манчестер Сити – всего лишь один бал.

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