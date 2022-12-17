Андрей Шевченко рассказал, что мог погибнуть в результате российской атаки Киева

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что в конце ноября он мог погибнуть или пострадать в результате российской атаки Киева иранскими беспилотниками.

“В тот момент я находился близко к месту взрыва. Это произошло примерно в двух километрах от меня. Удар был по одному из больших электрогенераторов. Все мы знаем, что россияне пытаются уничтожить критически важную инфраструктуру Украины. Было ли страшно? Когда я приезжаю в зону боевых действий, то понимаю, что может случиться. Находиться там невероятное чувство. Людям тяжело, но они очень сплочены. Мы знаем, что мы должны делать, мы знаем, как выжить, мы знаем, что мы должны быть вместе. Когда в некоторых местах появляется электричество, люди звонят друзьям и зовут их к себе, чтобы принять душ, поделиться едой. Это то, что люди делают, просто помогают друг другу”, – приводит слова Шевченко Sky Sports.

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