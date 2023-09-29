Андрей Шевченко дал прогноз на чемпиона Серии А в новом сезоне

Легендарный футболист Андрей Шевченко, в свое время выступавший за “Милн”, выразил свое мнение о том, кто будет бороться за медали в чемпионате Италии в текущем сезоне.

Он отметил, что всегда наступает момент, когда появляется команда, способная составить конкуренцию лидеру.

"В настоящей ситуации еще рано делать прогнозы. «Интер» хорошо начал сезон и имеет все шансы смотреть в будущее спокойно. При этом я думаю, что совсем скоро и другие команды тоже вмешаются в борьбу за титул, в том числе и «Милан», - отметил бывший игрок сборной Украины.

Напомним, что в последнем матче «Интер» неожиданно проиграл «Сассуоло» со счетом 1:2. Несмотря на это, команда из Милана остается лидером турнирной таблицы с 15 очками после шести туров.

Что касается «Милана», то эта команда также набрала 15 баллов в шести матчах сезона.

Напомним, Что обе команды также играют в групповом этапе Лиги чемпионов.