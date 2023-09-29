EN EN NG NG
Главная Новости Андрей Шевченко дал прогноз на чемпиона Серии А в новом сезоне

Андрей Шевченко дал прогноз на чемпиона Серии А в новом сезоне

Новости футбола Вчера, 23:46
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Андрей Шевченко дал прогноз на чемпиона Серии А в новом сезоне Андрей Шевченко дал прогноз на чемпиона Серии А в новом сезоне

Легендарный футболист Андрей Шевченко, в свое время выступавший за “Милн”, выразил свое мнение о том, кто будет бороться за медали в чемпионате Италии в текущем сезоне.

Он отметил, что всегда наступает момент, когда появляется команда, способная составить конкуренцию лидеру.

"В настоящей ситуации еще рано делать прогнозы. «Интер» хорошо начал сезон и имеет все шансы смотреть в будущее спокойно. При этом я думаю, что совсем скоро и другие команды тоже вмешаются в борьбу за титул, в том числе и «Милан», - отметил бывший игрок сборной Украины.

Напомним, что в последнем матче «Интер» неожиданно проиграл «Сассуоло» со счетом 1:2. Несмотря на это, команда из Милана остается лидером турнирной таблицы с 15 очками после шести туров.

Что касается «Милана», то эта команда также набрала 15 баллов в шести матчах сезона.

Напомним, Что обе команды также играют в групповом этапе Лиги чемпионов.

Связанные команды и лиги
Серия А Италия
Популярные новости
Getty Images/Global Images Ukraine Новости футбола Вчера, 16:59 ВИДЕО. Автогол Рамоса. Барселона минимально обыграла Севилью и вышла в лидеры Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine Новости футбола Вчера, 16:03 С красотой и ассистом Неймара. Аль-Хиляль уверенно обыграл Аль-Шабаб в чемпионате Саудовской Аравии
ФК Аль-Хиляль. Калиду Кулибали Новости футбола Вчера, 15:48 ВИДЕО. Точный навес с углового. Неймар отметился ассистом на Кулибали в матче за Аль-Хиляль
ВИДЕО. Неймар не реализовал пенальти за Аль-Хиляль в матче с Аль-Шабабом Новости футбола Вчера, 15:25 ВИДЕО. Неймар не реализовал пенальти за Аль-Хиляль в матче с Аль-Шабабом
Гол и ассист Роналду. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи на 86-й минуте Новости футбола Вчера, 13:31 ВИДЕО. Гол и ассист Роналду: Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи на 86-й минуте
Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги Новости футбола 28 сен 2023, 02:47 Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 00:10 Гвардиола высказался о сенсационных результатах Жироны Новости футбола Вчера, 23:46 Андрей Шевченко дал прогноз на чемпиона Серии А в новом сезоне Новости футбола Вчера, 16:59 ВИДЕО. Автогол Рамоса. Барселона минимально обыграла Севилью и вышла в лидеры Ла Лиги Новости футбола Вчера, 16:34 Боруссия одержала победу на выезде против Хоффенхайма Новости футбола Вчера, 16:03 С красотой и ассистом Неймара. Аль-Хиляль уверенно обыграл Аль-Шабаб в чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 15:48 ВИДЕО. Точный навес с углового. Неймар отметился ассистом на Кулибали в матче за Аль-Хиляль Новости футбола Вчера, 15:25 ВИДЕО. Неймар не реализовал пенальти за Аль-Хиляль в матче с Аль-Шабабом Новости футбола Вчера, 15:16 Байер не будет удерживать Хаби Алонсо, если он решит уйти Новости футбола Вчера, 13:31 ВИДЕО. Гол и ассист Роналду: Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи на 86-й минуте Новости футбола Вчера, 13:07 Три ключевых игрока из Манчестер Сити пропустят матч Английской Премьер-лиги
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Астон Вилла - Брайтон 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Саутгемптон - Лидс 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сити - Кейптаун Сперс 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лечче - Наполи 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Майнц - Байер 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ньюкасл - Бёрнли 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон - Лутон Таун 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут - Арсенал 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити 30 сентября 2023 года