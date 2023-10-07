Андреа Белотти рассказал о выступлениях в составе Ромы

Итальянский нападающий Андреа Белотти перешел в Рому летом 2022-го года на правах свободного агента из Торино. С тех пор игрок пока не впечатляет эффективностью. Сам футболист после игры в Лиге Европы поделился мнением об этом периоде своей карьеры.

«Мы дали Серветту слишком много владеть мячом в первом тайме, и этого не должно произойти. Мы Рома, мы не можем позволить себе ошибок и должны выигрывать эти игры.

Лига Европы является важным соревнованием, но также им является Серия А. Я не думаю, что мы даем больше из себя в Европе, но нам нужно найти правильный баланс, потому что это насыщенный список матчей, и мы должны точно так же относиться к каждому поединку и сопернику. Если мы сможем сохранить тот же подход, тогда мы сможем расти.

Прошлый сезон был для меня нелегким, я так и не добился лучшей формы в течение всего года, у меня были некоторые травмы, которые замедлили мой прогресс и повлияли на мои выступления.

Я очень много работал во время предсезонной подготовки и знал, что результаты придут, так что теперь я хочу продолжать так далее», - цитирует слова Белотти Sky Sports Italia.

Добавим, что в этом сезоне форвард провел в составе римлян 8 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что главный тренер Ромы Жозе Моуриньо находится на грани увольнения.