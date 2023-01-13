"Андерлехт" отказался от трансфера лидера киевского "Динамо"

Полузащитник киевского “Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков не перейдет в “Андерлехт”, сообщает Het Laatste Nieuws.

По сведениям источника, бельгийский клуб отказался приобретать футболиста из-за его финансовых запросов. Ранее сообщалось, что украинец хочет получать три миллиона евро в год. Вместо Цыганкова “Андерлехт” за 4,2 миллиона евро купил полузащитника “Мидтьюлланда” Андерса Дрейера за 4,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Цыганков провел за “Динамо” 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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